Enfermeira é encontrada por colegas de trabalho morta na cidade de Caldas Novas

A enfermeira Vanessa Teodoro dos Santos, de 25 anos, foi encontrada morta, nesta terça-feira (18), no apartamento em que morava em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ela estava com um corte no pescoço.

Servidora municipal, Vanessa trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade desde março. Segundo a delegada Sabrina Leles, responsável por investigar o caso, a jovem entrou em contato com colegas de trabalho às 19h30 do último domingo (15) e, desde então, não atendia mais às ligações.

De acordo com a delegada, a enfermeira estava escalada para o plantão desta terça-feira, mas não foi trabalhar. Assim, por volta das 8h, colegas de trabalho e a diretora da UPA decidiram ir até o apartamento da jovem.

“Elas foram até o apartamento acompanhadas de um chaveiro, abriram a porta e se depararam com o corpo dela no chão”, relatou a delegada, que é titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com Sabrina, há sinais de violência no corpo da enfermeira. No entanto, ainda não se sabe o motivo da morte.

“Há um corte profundo no pescoço, aparentemente feito por uma faca. Encontraram uma faca perto do corpo, mas só a perícia pode concluir se trata de homicídio ou suicídio”, explicou Sabrina.

O corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico Legal de Caldas Novas para a perícia. Por volta das 15h30, o liberaram para os parentes.

O velório está previsto para começar às 20h, em Bela Vista de Goiás, onde a família de Vanessa mora. Depois, o corpo será levado para Itamonte, em Minas Gerais, para ser sepultado. Fonte: G1