Emergência faz voo com destino a Alemanha pousar em Confins durante a madrugada

Uma emergência médica com um dos passageiros forçou a alteração nos planos do voo LA8070 da Latam que saiu de Guarulhos na madrugada desta sexta-feira com destino a Frankfurt, na Alemanha. A aeronave teve que alternar para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

A assessoria de imprensa da Latam confirmou a transferência da rota para Confins. Entretanto, não divulgou o nome do passageiro nem qual teria sido a emergência médica. “Ainda estamos apurando o ocorrido. Por se tratar de uma ocorrência em voo internacional, as informações tendem a ser validadas por vários setores da companhia. Encaminharemos o posicionamento assim que possível”, informou a empresa através de e-mail.

De acordo com informações preliminares, a aeronave já estaria sobrevoando o solo baiano, próximo a cidade de Vitória da Conquista, quando o comandante decidiu por aterrissar em Confins, a cerca de 910 km de distância, apesar de estar mais próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador (510 km).

Em situações como estas, o piloto define junto ao Comando Geral da Aeronáutica qual a melhor opção para a mudança de rota, levando em conta questões como a disponibilidade de pista, capacidade operacional dos aeroportos e o tamanho da aeronave. O Boeing 777 300, utilizado pela Latam para fazer a rota Guarulhos/Frankfurt, é a maior aeronave bimotora do mundo, com capacidade que varia de 314 a 550 passageiros.

No final da manhã desta sexta-feira, a Latam confirmou que o voo LA8070 pousou normalmente às 2h05 em Confins e seguiu para Frankfurt às 5h52. “A companhia reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, ressaltou a assessoria de imprensa.

Procurada, a BH Airport, responsável pelo Aeroporto de Confins, afirmou, através de sua assessoria de imprensa, que “preserva o sigilo de seus clientes e, por isso, não poderia divulgar o nome do passageiro”. “O que podemos afirmar é que logo que o voo foi alternado para Confins, uma equipe médica já estava de prontidão para atendê-lo. Ele foi levado para o posto médico do aeroporto e depois removido para uma unidade de saúde da iniciativa privada”, completou a assessoria.

