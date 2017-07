Em pronunciamento nas redes sociais Michel Temer ignora crise politica do país

Logo após o Michel Temer embarcar para a Alemanha, nesta quinta-feira (6), onde participará de reunião do G20, grupo com as 20 maiores potências econômicas do mundo, um vídeo foi divulgado na página do presidente no Twitter, em que ele fala sobre as “boas-novas para os brasileiros”

Em seu pronunciamento, Temer ignora a chegada da denúncia contra ele, acusado de corrupação passiva pela Procuradoria-Geral da República, à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e até mesmo a prisão do seu ex-ministro Geddel Vieira Lima.

No vídeo, Temer prefere focar nos dados positivos da economia. “Podem ter certeza, não estamos ocupados somente com as pedras no caminho. Estamos fazendo a tarefa de casa. Estamos fazendo a travessia, mas os resultados positivos não param por aí. Aliás, para mim, o melhor é o retorno da confiança no país. Isso me alegra muito. Voltando a acreditar, o emprego vem na hora”, declarou.

Veja a íntegra do pronunciamento:

Meus amigos, minhas amigas,

Nesse momento estou em viagem para me reunir com os presidentes do Brics, que são Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia, e com o grupo de presidentes mais influentes do mundo, o chamado G20.

Viajo para fazer o que tenho feito durante todo o meu governo: defender a abertura de novos mercados, a nossa economia e os interesses do país.

Semana passada, anunciamos vários bons resultados na economia brasileira. Entre eles, a redução da meta de inflação, a contínua queda dos juros e a conclusão, pela Câmara Federal, da aprovação da medida provisória que define regras para a regularização fundiária urbana e rural.

Ter a escritura de sua casa ou terreno é ter dignidade. Ter a sua pequena propriedade rural documentada é ter o seu sustento assegurado. É a garantia do seu patrimônio.

Mas não posso deixar de registrar os acontecimentos desta semana, uma semana produtiva e de boas novas para os brasileiros.

O Brasil avança e a gente não perde a disposição de reencontrar o caminho do crescimento. A resposta está aí para todo mundo ver.

Já na segunda-feira tivemos a excelente notícia de que o superávit na balança comercial brasileira deste semestre foi o melhor dos últimos 29 anos: 53% de crescimento se comparado com o primeiro semestre do ano passado. Aumento na qualidade e na quantidade.

É um prenúncio claro de que logo logo o aumento do emprego será ainda maior. Aliás, no mês de maio, registramos um saldo positivo de mais de 70 mil vagas para jovens de até 29 anos.

Nesse mesmo dia a indústria brasileira anunciou que teve um aumento de 5,5% no faturamento real no mês de maio.

E, na terça-feira, tivemos mais três boas notícias: A venda de veículos novos cresceu pela primeira vez no semestre, o que não acontecia desde 2013; a produção industrial teve um salto de crescimento de 4%, o maior para o mês de maio desde 2011; o Senado Federal aprovou o requerimento da urgência da modernização trabalhista: 46 votos a favor e 19 contra. Um trabalhado avanço.

Também gostaria de registrar a assinatura de um documento de parceria com a petroleira chinesa CNPC, pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente. É um alento pra região do pré-sal com relação à futura produção de petróleo e gás. Isso é mais um motivo de comemoração.

Outro agradável exemplo vem do aumento nas vendas dos eletrodomésticos e dos semi duráveis, as vendas só crescem.

Os fundamentos econômicos estão todos melhorando: inflação, juros, emprego, exportação, indústria, comércio e a agricultura.

Por isso eu digo que há motivos para o otimismo, a recuperação é inequívoca. O câmbio é competitivo, o Brasil é competitivo.

Podem ter certeza, não estamos ocupados somente com as pedras no caminho. Estamos fazendo a tarefa de casa. Estamos fazendo a travessia, mas os resultados positivos não param por aí. Aliás, para mim, o melhor é o retorno da confiança no país. Isso me alegra muito. Voltando a acreditar, o emprego vem na hora!

Meus amigos e minhas amigas, seguimos na luta.

O Brasil já é outro. O Brasil não pode e não vai parar.

Fonte: Noticias ao Minuto