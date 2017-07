Em Matias Cardoso-MG bando ataca quartel e casas de PMs para explodir bancos

Ousadia. Esta é a descrição para a ação criminosa cometida na madrugada desta terça-feira (11) em Matias Cardoso, região Norte de Minas. Homens armados cercaram as casas de policiais militares e o quartel da cidade para atacarem uma agência do Banco Bradesco. Na ação, os suspeitos conseguiram levar o cofre do estabelecimento. O valor levado não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar, pelo menos dez suspeitos armados de fuzis participaram do crime. Enquanto um grupo cercou as ruas que davam acesso ao quartel e casas dos militares, o outro grupo explodia a agência bancária.

Ainda de acordo com a PM, a agência bancária está localizada na Praça Central da cidade, que tem 11 mil habitantes. A suspeita é a de que os criminosos sabiam que o banco estava abastecido de valores para o pagamento dos servidores da prefeitura.

Por causa da ação criminosa, a estrutura do banco ficou destruída. A PM informou que ninguém ficou ferido na ação. Ainda não há informações a respeito dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

