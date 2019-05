Em Manaus, 55 presos são encontrados mortos em presídios

O governo do Amazonas confirmou que 55 presos foram encontrados mortos em celas de três presídios do Estado na segunda-feira (27).

As mortes, segundo a secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), ocorreram por enforcamento no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM I), em Manaus.

Agentes do Grupo de Intervenção Prisional (GIP) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar fazem nesta segunda revista e a recontagem dos presos. Um inquérito será aberto para investigar os homicídios.

As mortes ocorrem um dia depois que 15 detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, foram assassinados.

Fonte: O Tempo / Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil