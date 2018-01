Em caso de condenação de Lula, PT já organiza protestos pelo Brasil

Comitês estaduais criados pelo PT estão organizando protestos em todo o país caso o ex-presidente Lula seja condenado. O julgamento será realizado no próximo dia 24.

De acordo com a coluna da Mônica Bergamo, da ‘Folha de S. Paulo’, a eventual detenção do petista seria vista como “declaração de guerra”. Dirigentes do partido, contudo, acreditam que as cortes superiores não manteriam o ex-presidente preso, concedendo um habeas corpus.

A condenação tornaria a candidatura do ex-presidente praticamente inviável. No entanto, o partido acredita que o candidato que for apontado por Lula, mesmo que em cima da votação, tem condições de chegar ao segundo turno da corrida presidencial.

