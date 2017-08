Elza Soares estava em avião que sofreu pane com destino aos EUA

Os passageiros que embarcaram na noite desta quinta-feira (3), num avião com destino a Nova York, nos Estados Unidos, levaram um grande susto. Entre os presentes no voo estava Elza Soares, que chegou a relatar os momentos de tensão dentro da aeronave.

“Estava no voo. E na hora do aviso eu fiquei, meio que, sei lá, paralisada. Não sei se tive medo, não sei o que é que eu tive, só sei que tive uma sensação muito estranha. Teve gente que chorava muito, teve gente que, entendeu, ficou calma. Eu pude manter a calma”, disse a cantora ao “Bom Dia Rio”, da Globo.

A artista estava no voo indo para um show no Central Park, marcado para este sábado (5). Além dela, outros passageiros afirmaram que a turbina da aeronave teria pegado fogo depois de mais de duas horas de voo. Por conta do problema na aeronave, teve bastante trepidação e alguns passageiros chegaram a passar mal com o susto.

Depois que o avião da American Airlines apresentou problemas, ele teve que voltar ao Rio de Janeiro. A empresa garantiu todo o suporte e assistência aos passageiros.

Fonte: RD1