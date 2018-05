Efeito cascata da paralisação de caminhões sobre economia preocupa o Planalto, que convoca reunião com caminhoneiros

Depois do terceiro dia de protesto dos caminhoneiros, o governo Temer está preocupado com o efeito cascata sobre a economia da paralisação de caminhões no país. Se o movimento continuar e crescer, algumas empresas terão de reduzir ou parar sua produção diante da impossibilidade de escoá-la, gerando prejuízos para a economia num momento em que seu ritmo de recuperação está sendo mais lento do que o esperado.

Na busca de uma solução, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, agendou reunião com seis entidades representantes de caminhoneiros no país para esta quarta-feira (23), no Palácio do Planalto. O governo vai ouvir a pauta de reivindicação dos caminhoneiros e destacar que espera dar sua contribuição imediata, com a redução de tributos, já na próxima semana quando a Câmara dos Deputados começar a votar o projeto de reoneração da folha de pagamentos.

O governo já aceitou zerar a cobrança da Cide, tributo usado para regular o preço de combustíveis, sobre diesel em troca da aprovação da reoneração da folha de pagamento. Com o fim da cobrança da Cide, o governo abriria mão de cerca de R$ 2,5 bilhões de receita neste ano. Para tapar esse buraco, entraria o dinheiro da reoneração.

O problema é que os caminhoneiros consideram muito pouco zerar apenas a Cide. Reduziria o preço do combustível em cerca de R$ 0,05. Eles querem também reduções de outros tributos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu aprovar, no projeto da reoneração, uma redução também do PIS/Cofins sobre diesel. O percentual ainda está em estudo. Só que este ponto ainda não foi negociado com a equipe econômica. Cide e PIS/Cofins respondem por 16% do preço da gasolina e 13% do diesel.

O tributo que mais pesa no preço dos combustíveis é o ICMS. A alíquota é de 29% sobre a gasolina e de 16% sobre o diesel. Aí, um corte na alíquota depende dos Estados, que enfrentam uma crise fiscal e até agora não manifestaram nenhuma disposição de promover mudanças que possam reduzir sua arrecadação.