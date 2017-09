Educação: Governo disponibiliza material para promoção da leitura em todas as escolas do Estado

Você já teve a sensação de estar mentalmente em outro mundo, mas fisicamente no lugar de sempre? Caso a resposta seja afirmativa, você é uma pessoa que leu pelo menos um livro que te envolveu muito. É assim mesmo, os livros te levam a um universo novo, sem necessidade de passagem.

Ciente do potencial transformador dos livros, a Secretaria de Estado de Educação enviou o “Caderno I Estratégias de Incentivo à Leitura”, distribuído para todas as escolas da rede estadual de Minas Gerais.

O material reúne uma série de diretrizes pensadas na temática de incentivo à leitura, passando por dicas de ações, bem como orientações em relação à biblioteca e sua apropriação como espaço aprendizado e de ludicidade. A publicação também foca na formação de sujeitos articuladores. Por último, o compilado apresenta a proposta da constituição do Clube de Leitura.

Moeda da leitura no Norte

Os cadernos foram a base do curso de formação dos professores para o Ensino do Uso da Biblioteca em Janaúba, no Território Norte. No encontro, os docentes fazem uma imersão no ambiente da biblioteca para refletir sobre a importância do espaço e pensar formas de atrair os alunos para o mundo da leitura.

São momentos assim que inspiram e estimulam ações como a de um distrito rural do município de Catuti, também no Território Norte.

Segundo a analista educacional Waldinea Alves Farias Rocha, uma das organizadoras do curso, no distrito o professor de Ensino do Uso da Biblioteca, que participou do encontro, vem formando muitos novos leitores. Uma das maneiras mais exitosas para atrair os jovens é uma brincadeira lúdica e envolvente.

“Inventaram uma moeda da leitura, batizada de Leio. Os alunos pegam um livro e depois apresentam oralmente a história. De acordo com o desempenho, ganham os Leios. Estão período letivo todo juntando Leios e, no fim do ano, será organizada uma feirinha com produtos que só serão vendidos por Leios. Eles estão empolgados e ansiosos, esperando para fazer as compras com o dinheiro que ganham nas leituras anuais”, conta Waldinea.

Para a servidora da Superintendência de Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental da SEE, Luana de Araújo Carvalho, o material foi elaborado com muito critério e conhecimento. “Foi um corpo bem seleto de pedagogos e especialistas no assunto que se debruçaram para pensar estratégias efetivas para formar uma robusta comunidade de leitores em Minas Gerais. E não paramos por aí, o volume dois já está quase sendo lançado”, antecipa Luana.

