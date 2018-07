Eclipse lunar mais longo do século será visível do Brasil

O eclipse lunar mais longo do século, com direito a uma “Lua de Sangue”, será visível do Brasil no próximo dia 27. O fenômeno terá uma duração longa devido às posições relativas do Sol, Terra e do satélite natural durante o evento.

“Quando a Lua nascer nas regiões Sudeste e Nordeste, por volta das 17:30 horário de Brasília (a hora exata depende do lugar), já estará na sombra da Terra, e avermelhada. Poderemos ver apenas a Lua saindo do eclipse”, explica o astrofísico Thiago Signorini, da Sociedade Astronômica Brasileira e professor do Observatório do Valongo da UFRJ.

De acordo com o UOL, vire-se em direção ao mar, ou ao leste, caso queira encontrar um bom lugar para observar o fenômeno. “A região Norte, por outro lado, não poderá observar o eclipse total, infelizmente”, diz o cientista.

A “Lua de Sangue” ganha esse nome quando o satélite fica com uma coloração mais avermelhada.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: All Rights Reserved/Youtube/Adrien Mauduit