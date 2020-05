Doria estende quarentena em São Paulo até 31 de maio

Pin Compartilhar 0 Compart.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), estendeu a quarentena no estado até 31 de maio. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Desde 24 de março, apenas serviços essenciais estão abertos ao público no estado, como medida para conter o avanço do novo coronavírus.

O prazo tem sido postergado várias vezes, segundo o governo isso é avaliado de acordo com a velocidade da contaminação no estado.No último anúncio, feito em 17 de abril, foi dito que as medidas valeria até o próximo domingo (10). Agora, foram adiadas por mais 20 dias.

São Paulo é o epicentro da pandemia no Brasil, com 39.928 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 3.206 mortes.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Flickr