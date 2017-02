Dilma visita Lula em hospital em que Dona Marisa está internada em SP

A ex-presidente Dilma Rousseff, visitou na manhã desta sexta-feira (3), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no hospital Sírio-Libanês, onde a ex-primeira-dama Marisa Letícia está internada desde o dia 24.

Segundo a assessoria de imprensa do Instituto Lula, Dilma chegou ao hospital por volta das 11h30, almoçou com Lula e, por volta das 14h25, ainda encontrava-se no hospital. Dilma entrou no hospital sem ser vista.

Lula recebeu Dilma na mesma sala onde encontrou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Na quinta-feira (2), depois que a família Lula havia autorizado o início dos procedimentos para doação de órgãos e um boletim médico informou que Dona Marisa ficou sem fluxo cerebral, Dilma já havia divulgado um comunicado nas redes sociais em apoio a Lula.

No texto, Dilma disse que Dona Marisa “foi o esteio da família”, para que Lula pudesse se dedicar à carreira política, e afirmou: “estamos juntos, presidente Lula, agora e sempre”.

O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) visitou o petista. “O presidente Lula está muito triste mas muito firme. Apesar de muito sofrido, o vejo preocupado com os filhos, com o Brasil e com as coisas do futuro”, disse a jornalistas na porta do hospital.

Segundo ele, políticos do PT estão se revezando no apoio ao ex-presidente no hospital. Fonte: G1