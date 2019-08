Dia do Solteiro – Badoo dá cinco dicas para se dar bem na rede social de relacionamentos

Levantamento da rede social mostra que 65% das conversas formadas no app são boas e dá dicas para transformar o bate-papo em um encontro

Você alguma vez já deu match com a pessoa dos seus sonhos mas achou um pouco difícil de impressioná-la com uma boa conversa? Começar um bate-papo enquanto você tenta mostrar o seu melhor pode ser bem difícil, o que explica porque tantas conversas em aplicativos de relacionamento não duram mais que três mensagens e que, quando passa disso, a maioria delas duram menos que uma hora. Mas, e quando a conversa vai bem, você já sabe o que fazer para chegar ao tão esperado encontro?

De acordo com levantamento feito pelo Badoo, maior rede de descoberta social do mundo, 65% de todas as conversas formadas no aplicativo são consideradas “boas”, levando em conta o total de mensagens enviadas e o tempo de conversa. Atualmente, são trocadas mais de 350 milhões de mensagens por dia na rede social.

Regra das nove horas

Sabendo que a maioria das conversas acabam em poucas horas, por falta de assunto ou desinteresse, o Badoo acompanhou uma tendência e percebeu que após nove horas, o bate-papo volta a se aquecer no aplicativo, o que passaram a chamar de “regra das nove horas”.

Funciona basicamente assim: a conversa que começou super bem e acabou enfraquecendo com o passar do tempo, tende a ter um aumento progressivo após essas horas. Martha Agricola, representante do Badoo no Brasil, comenta que passar mais de nove horas conversando, significa que, de fato, se iniciou uma boa conversa.

“Isso ainda, não necessariamente, significa que essas conversas levaram a um encontro, mas isso nos dá a certeza de que conexões foram formadas”, explica Martha.

Para se ter uma ideia, a conversa mais longa já registrada pelo Badoo durou 189 dias e já teve casal que trocou mais de 77 mil mensagens por lá. Química podemos garantir que rolou, mas e o encontro? O Badoo traz cinco dicas de como ter sucesso no aplicativo.

Dica 1: Seja criativo, mensagens como “Oi” não geram muito sucesso

A criatividade na hora de buscar um par é um fator extremamente favorável. Com a velocidade das redes sociais, ser apenas mais um no meio da multidão pode atrapalhar na paquera. Aproveite também as perguntas-chave que aparecerão no app para impulsionar a conversa. Se destaque, seja diferente e abuse da criatividade.

Dica 2: Comece com um GIF, eles te garantem 30% mais respostas

Os GIFs animados passaram a fazer parte do nosso cotidiano nas redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas. Em conversas com a família, amigos e até na hora de conquistar um crush, porque agora o Badoo também traz essa possibilidade. Use e abuse.

Dica 3: Pedir fotos de agora ou mandar nudes não pegam bem, evite!

Essa dica deveria ser óbvia, porém necessária para alguns desavisados de plantão: “manda foto de agora” ou as não solicitadas “nudes”, 90% das vezes levam com que o receptor bloqueie o perfil para futuras conversas, e, claro, o perfil pode até ser bloqueado permanentemente no Badoo.

Dica 4: Cheque o perfil e descubra os interesses da outra pessoa

Checar o perfil da pessoa e achar interesses em comum podem ser uma boa ideia. Se ela gosta de Celine Dion, não tente impressioná-la com seu amor por Metallica. Mas isso não significa que você deveria mentir, honestidade ainda é sempre a melhor opção.

Dica 5: Melhores momentos para estar online são domingo à noite e segunda-feira no horário do almoço

Domingo é o dia de folga e ociosidade da maioria das pessoas e é quando elas costumam dar mais atenção aos aplicativos de relacionamento, invista nesses dias. E, claro, não se esqueça de marcar presença online no horário de almoço de segunda. Mais gente vai te ver e ser vista por você, então as possibilidades de uma conexão são ainda maiores.

Fonte: Badoo no Brasil / Foto: Reprodução site https://www.asomadetodosafetos.com