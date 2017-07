Dia 8 de novembro marcara a cidade de São Paulo com show extra da banda Coldplay

O Coldplay anunciou nesta segunda-feira (17) que realizará um show extra em São Paulo no dia 8 de novembro. O grupo já tinha marcado outras duas apresentações no Brasil: dia 7 de novembro, também em São Paulo, e dia 11 de novembro, em Porto Alegre (RS).

O novo show também acontece no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Os shows no Brasil e na Argentina (que acontece no dia 14 de novembro) serão os últimos da turnê A Head Full Of Dreams.