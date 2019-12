Dezembro Laranja: Confira dicas de especialistas para prevenção do câncer de pele

Pin Compartilhar 0 Compart.

Verão, praia, mar, sol e proteção. A campanha ‘Dezembro Laranja’ visa chamar a atenção de banhistas e da população em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de pele, tipo de tumor mais frequente no Brasil.

Somente em 2019, estima-se que serão diagnosticados cerca de 85.170 novos casos em homens e 80.410, em mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Veja dicas sobre prevenção de especialistas da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), entidade que congrega médicos especialistas no diagnóstico de doenças como o câncer de pele. Em caso de qualquer anormalidade na pele, é importante procurar um médico!

1. Evite exposição ao Sol entre 10h da manhã e 16h da tarde

Nesse período do dia, os raios solares são mais intensos.

2. Use roupas e adereços que protegem o corpo

Utilize chapéus de abas largas, sombrinhas e guarda-sol. Não abra mão de óculos escuros!

3. Passe protetor solar

O fator de proteção solar (FPS) mínimo recomendado é o 30.

4. Fique atento a alterações na pele

Pintas pelo corpo, que aumentam de tamanho, com coceiras ou sangramentos, que não cicatrizam em quatro semanas, podem ser câncer de pele. Quanto mais cedo feito o diagnóstico, mais chances de cura!

Fonte: RS Press

Foto: Ilustrativa