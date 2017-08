‘Deu no que deu’, diz Eunício ao criticar eventual volta das doações de empresas para campanhas

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), criticou nesta segunda-feira (21) a possibilidade de o Congresso Nacional aprovar uma lei para permitir que empresas voltem a fazer doações a partidos para campanhas eleitorais.

A doação de empresas a candidatos e partidos é um dos itens de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, aguardando designação de relator. A PEC citada por Eunício não tem relação com a proposta de reforma política em tramitação na Câmara, que, entre outros pontos, sugere a criação de um fundo bilionário para financiar as campanhas eleitorais.

Em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu que empresas façam doações para campanhas eleitorais.

Segundo reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo”, senadores favoráveis ao financiamento empresarial de campanhas querem que o tema tenha andamento na CCJ.

“Meia dúzia de pessoas passaram a defender essa história de financiamento privado […]. Ora, se esse sistema que era legitimado por lei, deu no que deu. Nós, agora, dentro de um processo desses, nós vamos criar novamente o financiamento privado de empresas?”, indagou o presidente do Senado ao ser questionado sobra uma eventual volta do sistema.

Apesar de ter probido as doações de empresas, o STF não proibiu que pessoas físicas doem às campanhas. Pela lei, cada indivíduo pode contribuir com até 10% de seu rendimento no anterior ao pleito.

O presidente do Senado afirmou ainda que, depois da sanção da lei de delação premiada em 2013, “não existem mais presos, existem delatores”.

“[Delatores] que dizem, agora, que doaram pela condição A ou pela condição B”, ressaltou o peemedebista aos repórteres.

Durante entrevista, Eunício ponderou ainda que o tempo para a aprovação de uma proposta dessas é longo.

“Não demora menos de um ano. Nós temos um mês e pouco para a conclusão”, enfatizou, lembrando que para novas regras eleitorais valerem já em 2018, as propostas precisam ser aprovadas até a primeira semana de outubro deste ano. Fonte: G1