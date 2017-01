Desconto no Pronaf beneficia 13 culturas em janeiro

Bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) será concedido para 13 produtos, em janeiro, para abatimento em financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

As culturas são: açaí (fruto); babaçu (amêndoa); batata; borracha natural (heveicultura); cacau (amêndoa); cara/inhame; cebola; leite; manga; raiz de mandioca; sorgo; trigo e triticale. Em dezembro, eles tiveram preço de mercado abaixo do mínimo em algumas regiões do País e, por isso, têm direito ao bônus.

A lista foi publicada nesta terça-feira (10), no Diário Oficial da União (DOU), pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

A cultura com o maior bônus este mês é o babaçu amêndoa, com 68%, para o Ceará. Os preços de mercado referem-se ao mês de dezembro de 2016. O período de validade do bônus é de 10 de janeiro a 9 de fevereiro de 2017.

Cálculo

O desconto é calculado mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a partir de levantamento, nas principais praças de comercialização, dos produtos da agricultura familiar que integram a PGPAF. Aqueles com preço de mercado abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal recebem um bônus equivalente à diferença, para abatimento em parcelas do Pronaf.

Share 0