Denúncia contra Temer chega à Câmara

Sem a presença do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM)/RJ), o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Silva Toledo, entregou nesta quinta-feira (29) a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados.

Toledo protocolou o documento por volta de 9h30 na Secretaria-Geral da Mesa da Casa. O processo foi recebido pelo secretário-geral da mesa diretora da Casa, Wagner Padilha.

A denúncia deve ser lida ainda hoje em plenário pela deputada Mariana Carvalho, primeira-secretária da Mesa Diretora da Câmara. Depois da leitura em plenário, o presidente Temer deve ser notificado nesta quinta-feira a apresentar sua defesa.

A denúncia foi apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer, na segunda-feira passada (26), ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Para ser aprovada, a solicitação do STF para a instauração do processo, é necessário o apoio de 342 dos 513 deputados da Casa. Se ficar admitida a acusação, após a aprovação do parecer, será autorizada a instauração do processo no Supremo.

Fonte: Estado de Minas