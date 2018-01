Delegacia para combater ataques a bancos em Minas Gerais será criado pela Polícia Civil do estado

Uma delegacia especializada em investigação e repressão ao roubo a banco será criada na tentativa de combater os ataques a caixas eletrônicos em Minas Gerais. A afirmação partiu do chefe adjunto da Polícia Civil, Rogério de Melo Franco Assis Araújo, nesta terça-feira (9), após reunião com delegados dos estado.

A atuação dos bandidos, principalmente no interior do estado, ficou conhecida como “cangaço mineiro”. Em 2017, o G1 registrou pelo menos dez ataques a bancos apenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nesta terça-feira, mais um caso foi registrado no estado, desta vez por exemplo, em Urucânia, na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Militar (PM), os bandidos explodiram três caixas eletrônicos, mas fugiram sem levar nenhuma quantia.