Defesa de Joesley e Wesley Batista pede liberdade dos empresários na Justiça

A defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo J&F, entrou no Tribunal Regional Federal com um pedido de liberdade para os empresários. No documento, os advogado dos irmãos alega que a prisão deles é ilegal.

O pedido de liberdade se refere às detenções de Joesley e Wesley no processo que apura uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro entre abril e 17 maio de 2017 (esse tipo de crime é chamado de insider trading). Nessa data, foram divulgadas informações relacionadas ao acordo de colaboração premiada firmado entre executivos da J&F e a Procuradoria Geral da República (PGR).

De acordo com as investigações, o grupo empresarial dos irmãos comprou US$ 1 bilhão às vésperas da divulgação das gravações da delação premiada e vendeu R$ 327 milhões em ações da JBS durante seis dias do mês de abril, enquanto os réus negociavam o acordo com a PGR.

A compra de dólar na véspera do vazamento dos áudios da delação premiada levou a empresa a obter ganhos financeiros, já que a cotação da moeda disparou nos dias seguintes à divulgação das conversas.

Segundo os advogados dos irmãos, não há necessidade de manter os dois presos para o aprofundamento das investigações. A defesa alega que Joesley e Wesley não pretendem fugir do país nem obstruir a Justiça.

No caso de Joesley, além do mandado de prisão referente ao crime de insider trading, ele teve prisão temporária decretada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). O empresário é investigado por ter omitido informações no acordo de delação premiada. Fonte: G1