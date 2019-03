Cursos semipresenciais conquistam espaço no mercado de trabalho

Para quem busca formação profissional com horários flexíveis, o SENAI MG está com matrículas abertas até 14/04

Indicado para quem procura uma capacitação com horários mais flexíveis do que um curso presencial, os cursos semipresenciais têm conquistado espaço no mercado de trabalho. Para quem procura uma formação e mais oportunidades, o SENAI MG está com matrículas abertas até o dia 14/04 para dois cursos semipresenciais: Automação Industrial e Técnico em Vestuário.

Considerada a profissão do futuro, quem faz um curso de Automação Industrial tem mais oportunidades na indústria 4.0, uma vez que as empresas possuem cada vez mais equipamentos e processos que exigem habilidades específicas, apresentadas na capacitação. Trabalhadores da área são escalados para operar ferramentas sofisticadas que possuem sistemas de robótica e que fazem com que profissionais do setor sejam mais procurados pelo mercado de trabalho.

Para quem quer entrar no segmento da moda, conhecer o processo produtivo e construtivo do setor, ou quem já está no mercado, mas quer se aperfeiçoar e atuar de forma profissional, pode se inscrever no Curso Técnico Semipresencial em Vestuário. “O objetivo principal do curso é ter profissionais mais preparados e qualificados para a indústria”, conta Jorge Peixoto, diretor do SENAI Modatec, que realiza o curso.

As aulas presenciais para o EAD em Vestuário acontecem em 12 cidades do estado, que são: Belo Horizonte, Cataguases, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, São João Nepomuceno, Uberaba e Uberlândia, o que aumenta a abrangência de atuação. “A oferta na modalidade EAD possibilita alcançar profissionais que residem em regiões que não possuem educação profissional nas áreas específicas e também aquelas pessoas que por diversos motivos não podem frequentar um curso distante de seu local de trabalho ou residência”, explica Peixoto.

Já para o curso de Automação, as aulas presenciais acontecem nas cidades de Contagem, Belo Horizonte, Betim, Cataguases, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia.

Interessados em participar devem ter no mínimo 16 anos e ter o ensino médio em andamento ou concluído. As inscrições estão abertas até o dia 14/04 e devem ser feitas no sitewww.senaimg.com.br/ead/.

Ao terminar a capacitação, o aluno recebe o diploma reconhecido pelo MEC.

