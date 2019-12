Cursos Online do Sebrae batem recorde de 1 milhão de matrículas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com mais de 100 cursos online disponíveis de forma gratuita, a plataforma de Ensino à Distância (EAD) do Portal Sebrae alcançou a marca recorde de 1 milhão de matrículas em 2019. Um dos motivos considerados para o aumento expressivo de inscrições é o fim da exigência de CNPJ para ter acesso aos cursos. A mudança realizada, em meados deste ano, reflete a preocupação do Sebrae em atender tanto quem quer abrir seu próprio negócio e não sabe por onde começar, quanto quem já é empreendedor.

Além de gratuitos, os cursos online ficam disponíveis de imediato no ambiente virtual do usuário, que tem 30 dias para acessá-los. Como não há limites de vagas, as capacitações ficam liberadas de acordo com a disponibilidade do(a) aluno (a). Ao final dos treinamentos, é oferecido certificado digital de participação, com verificação de autenticidade. Entre os cursos mais procurados neste ano, destacam-se os conteúdos da área de Finanças (Gestão Financeira), Empreendedorismo (Apreendendo a Empreender e Iniciando um Pequeno Grande Negócio) e Organização (Boas Práticas nos Serviços de Alimentação). Na categoria de Mercado e Vendas, o curso de Marketing Digital para Empreendedores é o que mais vem sendo procurado nos últimos dois anos.

“Os cursos do Sebrae são essenciais para preparar o empresário. Fazer uma boa gestão do negócio garante competitividade e sobrevivência da empresa. O Sebrae sabe disso e trabalha todos os dias empenhado para ampliar o conhecimento dos donos de pequenos negócios”, afirma o presidente do Sebrae Carlos Melles.

O perfil do público interessado nas capacitações reflete os resultados de recentes levantamentos feitos pelo Sebrae, que apontam que o empreendedorismo tem despertado um interesse crescente das mulheres. Elas já representam 60% das matrículas efetuadas, com 636 mil inscritas. Já o público masculino realizou 440 mil matrículas. A maioria dos usuários são dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia e possuem média de idade entre 21 anos e 40 anos.

Existente há 17 anos, a vitrine de cursos online recebeu diversas melhorias ao longo dos anos para atender às demandas de usuários em busca de capacitação para empreender e ter sucesso nos negócios. O acesso ao conteúdo está mais responsivo, sendo possível visualizar o material por meio de dispositivos móveis, como tablets e celulares. Além dos cursos, também são disponibilizados E-books sobre temas diversos.

Os cursos online possuem em média 15 horas de duração e estão divididos em nove categorias, entre elas: Pessoas, com conhecimentos sobre liderança, gestão de equipes, treinamento e seleção; Planejamento com ensinamentos sobre como montar um plano de negócios; Cooperação, que permite o desenvolvimento de habilidades em empreendedorismo coletivo e Leis, com conteúdo sobre a Lei Geral da Pequena e Micro Empresa e compras públicas para pequenos negócios. Para o primeiro semestre de 2020, novos cursos online estão previstos para serem incluídos no catálogo, principalmente na categoria Inovação, com capacitações para quem quer inovar nos negócios e interessados em aprender sobre startups.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa Sebrae