Curso de Simulação em Saúde é ofertado para profissionais do SUS e de IFES

Estão abertas até o dia 02 de agosto as inscrições no Curso Capacitação de Multiplicadores em Simulação em Saúde, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). São 431 vagas ofertadas em hospitais universitários do Distrito Federal e de 15 estados do Brasil (confira abaixo), em um total de 17 polos. As inscrições devem ser realizadas nas gerências de Ensino e Pesquisa de cada hospital participante, de acordo com os seguintes requisitos:

a. Ser docente de graduação em Medicina ou em outra área de saúde, cujas atividades devem envolver atividades práticas na graduação ou residência no hospital universitário

b. Ser preceptor não-docente: ser trabalhador de nível superior, trabalhador do HUF, da IFES e/ou das unidades de saúde na rede SUS, com graduação na área da saúde

c. Gestor ou outro profissional

De acordo com o edital, o objetivo é desenvolver a capacitação de multiplicadores nas áreas de disciplinas práticas da graduação e residência (docentes, preceptores não docentes e gestores). Para isto, serão 180 horas de formação semipresencial. Serão utilizados o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola Ebserh Educação Corporativa (3EC) e os Centros de Simulação Clínica dos hospitais universitários ou institutos federais de educação, ciência e tecnologia.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado de forma simplificada, em três fases: apresentação dos documentos necessários, análise curricular e análise da carta de Intensão. Todas as etapas serão avaliadas pelas gerências de ensino e pesquisa do hospital universitário em que o curso acontecerá.

A previsão é que as aulas aconteçam entre agosto de 2019 e março de 2020. A carga horária prevê o estudo de seis módulos: metodologias e avaliação do processo de ensino-aprendizagem; área de atuação; gestão de Centro de Simulação Clínica, entre outros.

Hospitais participantes

Hospital das Clínicas (UFMG) – 25 vagas

Hospital das Clínicas (UFTM) – 25 vagas

Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF) 13 vagas

Hospital Universitário Gafrée e Guinle (Unirio) 12 vagas

Hospital Universitário (UFSCAR) – 25 vagas

Hospital Universitário de Brasília (UnB) – 25 vagas

Hospital das Clínicas (UFG) 25 vagas

Hospital Universitário Júlio Müller (UFMT) 25 vagas

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (UFMS) 25 vagas

Hospital Universitário Getúlio Vargas (UFAM) 25 vagas

Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC) – 25 vagas

Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN) 19 vagas

Hospital Universitário Ana Bezerra (UFRN) 6 vagas

Maternidade Escola Januário Cicco (UFRN) 6 vagas

Hospital das Clínicas (UFPE) 25 vagas

Hospital Universitário (UFS) 13 vagas

Hospital Universitário de Lagarto (UFS) 12 vagas

Hospital Universitário (UFPI) 25 vagas

Hospital Universitário (UFAL) 25 vagas

Hospital das Clínicas (UFPR) 25 vagas

Hospital Universitário (FURG) 19 vagas

Hospital Escola (UFPEL) 6 vagas

