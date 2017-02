Cunha é interrogado por Sérgio Moro em Curitiba

O deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), será interrogado pelo juiz federal Sérgio Moro às 15h desta terça-feira (7), em Curitiba, em processo da Operação Lava Jato. De acordo com o escritório responsável pela defesa de Cunha, o ex-presidente da Câmara de Deputados deve responder a todas as perguntas.

Preso em 19 de outubro, o ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina de contrato da Petrobras para exploração de petróleo no Benin, na África, e usar contas na Suíca para lavar o dinheiro.

Esta é a primeira vez que Cunha será interrogado por Moro.

O deputado cassado acompanhou a todas as audiências com as testemunhas de acusação e defesa.

Em diversos momentos, ele fazia anotações e conversava com o advogado que o representa.

Depois que o juiz ouve o réu, o processo entra na fase final da tramitação na primeira instância da Justiça Federal com a apresentação das alegações finais do Ministério Público Federal (MPF) e da defesa.

Fonte: G1