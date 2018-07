CRLV 2018 para placas com finais de 6 a 0 começa a ser cobrado nesta semana

O Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2018 começa a ser cobrado a partir da próxima quarta-feira (1º) para veículos com placas com finais de 6 a 0. Já para os carros com placas de 1 a 5, o documento já estava sendo cobrados desde 1º de julho, conforme calendário do Detran-MG.

Quem for flagrado conduzindo automóvel sem o documento estará cometendo infração gravíssima, que rende multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação. Caso o motorista não apresente o certificado, o veículo pode ser removido.

O documento é enviado pelos Correios após o pagamento de taxas. Segundo o Detran, todos os documentos estão sendo entregues dentro do prazo.

Para aqueles que não receberam a documentação, entregue pelos Correios, é possível verificar a situação do véiculo no site do Detran.

Fonte: Hoje em Dia