Covid-19: Brasil soma 4.543 mortes e 66.501 casos positivos

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (27) que subiu para 4.543 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Até o último balanço divulgado no domingo (26), eram 4.205 mortes registradas.

No total, são 66.501 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do ministério. Segundo a pasta, ao menos 27.531 pacientes estão em acompanhamento e mais de 30.152 já se recuperaram. 1.322 óbitos seguem em investigação.

Fonte: Portal UOL/Foto: Reuters