Corpo de menino morto após ataque de cães, é velado na zona sul de São Paulo

Pin Compartilhar 0 Compart.

O velório de Luiz Fernando Teixeira de Santana, 10 anos, teve início no início desta tarde no Cemitério Campo Grande, na avenida Nossa Senhora do Sabará, zona sul. O menino morreu na tarde de Natal, na última quarta-feira (25), após ser atacado por cães em um terreno na Cidade Ademar, também na zona sul.

Ele empinava pipa com amigos em uma praça na avenida Cupecê quando o objeto caiu no terreno de uma empresa de ônibus inativa. O garoto pulou o muro para recuperar a pipa e acabou sendo atacado por seis cães.

Vizinhos tentaram atirar objetos para afastar os cães da vítima, sem sucesso, e um homem que tentou resgatá-lo ficou ferido com uma mordida na perna.

A polícia chegou no local e preciso atirar para assustar os cães. Durante o atendimento, os animais tentaram atacar novamente. Dois deles foram sacrificados e um terceiro ficou ferido – os demais ficaram acuados dentro do imóvel.

Luiz Fernando chegou a ser atendido por uma equipe médica que chegou de helicóptero, mas morreu ainda no terreno. O caso foi registrado como morte suspeita.

A polícia agora busca os donos do terreno e apura se os cães estavam com fome ou eram vítimas de maus tratos – o último renderia multa aos proprietários. Os animais foram levados pela Vigilância de Zoonoses do município.

Fonte: Metro Jornal/Foto: Reprodução Arquivo Pessoal