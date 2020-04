Coronavírus: Professor de Inglês realiza solidariedade no combate á pandemia

Pin Compartilhar 0 Compart.

O coronavírus traz o pedido para as pessoas ficarem em casa e também já trouxe uma maior empatia e ajuda aos que mais precisam. Pensando nisso tudo, o professor de inglês Felipe André, 37 anos, que é querido nas redes sociais, e mora em Brasília, realizou doações de álcool em gel, sabonetes, águas sanitária para mais de mil famílias em comunidades de baixa renda em Realengo, Bangú e Rocinha, na cidade do Rio. “Vi que o número de infectados no Rio já passam de mim casos, sendo que os especialistas afirmam para multiplicar esse número para pelo menos dez vezes mais. Além do Rio ter um grande número de comunidades carentes, sem acesso à água encanada… Famílias que não podem gastar com álcool em gel, por exemplo, e um grande número de água sanitária/cloro temos que ajudar. Esse é o momento de união. Se cada um pode fazer um pouquinho, a gente consegue combater à pandemia. Que a atitude de um, inspire outros e mais outros”, afirma o professor de inglês Felipe André.

“A internet nos une. Estou em Brasília, mas não deixo de pensar na pandemia no Rio, São Paulo, no resto do mundo. Quero fazer um apelo a empresários, artistas, pessoas que podem até fazer um pouco mais – em doações de máscaras para profissionais de saúde, de materiais em hospitais público. Infelizmente, o Brasil não tem um sistema de saúde que o povo merece. Vamos dar nossas mãos. Vamos ajudar!!! ”, pede o professor emocionado que também tem feito lives no Instagram para ajudar quem está em casa e incentivar às pessoas estudarem inglês nesse momento. “Não podemos esquecer o pedido: fiquem em casa e peçam isso a todos que vocês conhecem”, finaliza.

Fotos: Reprodução