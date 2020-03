Coronavírus: Brasil registra 428 casos confirmados

Pin Compartilhar 0 Compart.

O número de casos do novo coronavírus subiu de 291 para 428 no Brasil. Os dados são de plataforma do Ministério da Saúde atualizada nesta quinta-feira (18).

Também subiu para quatro o total de mortes pela doença. Todas elas ocorreram em São Paulo.

Ao todo, 16 estados e Distrito Federal já possuem com registros de covid-19.

A maior parcela está em São Paulo, com 240 casos confirmados.

Também há registros no Rio de Janeiro (45), Distrito Federal (26), Rio Grande do Sul (19), Pernambuco (16), Minas Gerais (15), Paraná (13), Santa Catarina (10), Ceará (9), Espírito Santo (9), Goiás (8), Mato Grosso do Sul (7), Sergipe (5), Bahia (3), Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1) e Alagoas (1).

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reuters