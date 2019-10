Cooperativismo de crédito registra crescimento de 19,8% em Minas Gerais

Em 2018, o setor movimentou R$ 21,4 bilhões, o que representa 40% de toda a movimentação econômica das cooperativas do Estado

“Serviço local. Alcance global” é o tema escolhido pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (DICC) para o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito de 2019, comemorado na terceira quinta-feira do mês de outubro. A data, que este ano será celebrada em 17 de outubro, foi instituída há mais de 70 anos para relembrar a trajetória e as conquistas das cooperativas do ramo e promover a essência do poder transformador de realidades que o modelo cooperativista confere ao sistema financeiro.

Com um conjunto de produtos e serviços atraentes e preços e taxas competitivos, o ramo vem conquistando cada dia mais adeptos e se destacando com números mais expressivos, ano após ano, em todo o mundo. Por isso, o cooperativismo de crédito está cada vez mais em destaque no Sistema Financeiro Nacional, devido às suas características de um atendimento personalizado, democrático e próximo com os cooperados. Em Minas Gerais existem, atualmente, 184 cooperativas de crédito, presentes em 449 cidades do Estado. Elas englobam, ao todo, 1,3 milhão de cooperados, responsáveis por gerar mais de 11 mil empregos e movimentar R$ 21,4 bilhões ao ano.

As cooperativas de crédito foram responsáveis por 40% de toda a movimentação do cooperativismo mineiro em 2018. Na movimentação econômica, o crescimento foi de 73,2% nos últimos cinco anos.

“As cooperativas diferem das demais instituições financeiras por sua atuação com foco na pessoa, no cooperado, que é também dono do negócio, dividindo os resultados positivos. A capilaridade das cooperativas é também um diferencial, tendo em vista que em muitos municípios elas são as únicas a atuarem, levando mais autonomia para a população local”, ressalta o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato.

Atualmente, o Brasil tem 909 cooperativas de crédito, que contam com 9,8 milhões de cooperados, empregam mais de 67 mil pessoas e movimentaram R$ 190,4 bilhões em 2018. O segmento mantem tendência de crescimento e os depósitos totais somaram, ao final de 2018, mais de R$ 124 bilhões – aumento de 18,6% em relação a dezembro de 2017.

Vantagens sobre o sistema convencional

Conta corrente, cartões de crédito e de débito, operações diversas, financiamentos, linhas de crédito e muitos outros serviços. As cooperativas guardam semelhanças com os bancos comerciais, mas os diferenciais que contam a favor do sistema cooperativo são significativos.

Os usuários das linhas de crédito se beneficiam de taxas diferenciadas e da redução de tarifas, sem falar das aplicações e de sua rentabilidade atrativa. Assim como o SFN, o sistema cooperativo de crédito é assegurado por um fundo garantidor constituído nos moldes no Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que atende os bancos convencionais. Por terem diferentes atuações, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) e o FGC são independentes, mas compartilham a mesma cobertura de R$ 250.000,00 por CPF ou CNPJ.

Outro grande diferencial do cooperativismo de crédito é o retorno do investimento. Os usuários são donos da instituição financeira, têm participação nos resultados e, ao contrário dos bancos convencionais, os recursos são investidos nas próprias regiões em que as cooperativas estão inseridas. Assim, as empresas, pessoas e negócios da própria região se beneficiam do atendimento financeiro, proporcionando um fôlego real à economia local.

O Sistema Ocemg

O Sistema Ocemg é formado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), órgão de representação política, sindical-patronal e de defesa do cooperativismo no Estado; e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais (Sescoop-MG), responsável pelas atividades de formação profissional, monitoramento e promoção social das cooperativas de Minas.

Mais informações: www.minasgerais.coop.br.

