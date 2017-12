Conselho de Ética da Alerj adia decisão sobre cassação contra trio do PMDB

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) adiou, nesta terça-feira (5), a decisão sobre o processo contra o trio de parlamentares presos do PMDB na Operação Cadeia Velha – Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. A votação poderia determinar o encaminhamento – ou não – do processo para o plenário.