Confirmado no Brasil show de Niall Horan

É oficial! Após algumas especulações, Niall Horan finalmente confirmou que vem, sim, ao Brasil para um show em outubro! O cantor anunciou as datas de algumas apresentações que vai fazer na manhã desta segunda-feira (10/07).

Niall desembarca para um show no Rio de Janeiro, no dia 1º de outubro, no Vivo Rio. De acordo com as informações do site oficial da turnê, os ingressos começam a ser vendidos no dia 14 de julho às 9h, horário de Brasília no site da Eventim (o mesmo do Harry Styles). Ainda não sabemos se o cantor abrirá mais datas no país, mas ele tem um intervalo grande entre o show no Rio de Janeiro e o próximo, na Filadélfia.

Fonte: Capricho