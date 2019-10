Confira o resultado das eleições suplementares deste domingo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Este domingo (27), foi dia de votação para escolher novos prefeitos em quatro municípios brasileiros. As eleições foram necessárias para substituir escolhidos nas últimas eleições municipais, em 2016, que tiveram seus mandatos cassados por determinação da Justiça Eleitoral.

Confira, a seguir, o resultado em cada uma das quatro cidades:

Tianguá (CE)

Luiz Menezes de Lima (PSD), o Dr. Luiz, e seu vice, Alex Nunes, foram eleitos com 51,78% dos votos válidos, o que corresponde a 20.268 votos. Eles concorreram pela coligação formada pelos partidos PSD, PSDB e PL.

Irauçuba (CE)

A nova prefeita de Irauçuba (CE) será Geraldina Braga, que tem como vice Felipe Fernandes. A chapa recebeu 7.894 votos, o equivalente a 58,65% do total do eleitorado municipal. A coligação vencedora é formada pelos seguintes partidos: PSD, PMB, PDT, PSDB e PSD.

Guaiçara (SP)

Em Guaiçara (SP), Bruno Floriano de Oliveira será o novo prefeito, ao lado de Flávia Cabral. Concorrendo pelo DEM e pelo PTB, eles receberam 4.057 votos, equivalente a 88,91% do total de votos válidos.

Castelo (ES)

Já no município de Castelo (ES), o eleito foi Domingos Fracaroli, que terá como vice Éverton Zanuncio. A coligação formada por PSDB, PDT, PPS, DEM e PSB recebeu 10.102 votos, ou seja, 55,34% do total de eleitores.

O resultado pode ser consultado no Portal do TSE.

A relação contendo todos os candidatos que disputaram o cargo, bem como as declarações de bens e outras informações, pode ser verificada no DivulgaCandContas.

Fonte: TSE / Foto: Marri Nogueira/Agência Senado