Concreto cai do 50º andar do maior prédio em construção do país e atinge veículos

O concreto usado para fazer pilares de um prédio caiu do 50º andar no Centro de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, por volta das 12h desta segunda-feira (25) e atingiu veículos estacionados na avenida Normando Tedesco. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido.

Conforme o ranking internacional The Skyscraper Center, que reúne dados de arranha-céus pelo mundo, o Yachthouse Residence Club é o maior prédio em construção no país. Quando ficar pronto, também vai ficar na primeira posição, com 271,4 metros e 81 andares. Os cinco edifícios residencias mais altos do Brasil ficam na cidade catarinense.

A avenida ficará bloqueada para o trânsito enquanto é feita a limpeza do local, conforme a Defesa Civil.

Ainda de acordo com o órgão, um levantamento é feito para avaliar as causas e a dimensão do acidente. Um laudo a respeito das perdas deve ser elaborado até o fim desta tarde.

A Construtora Yachthouse Incorporadora, proprietária do prédio, comunicou por nota que uma empresa terceirizada fazia a concretagem dos pilares da torre dois do empreendimento quando ocorreu a queda.

“A base dos pilares são alicerçadas que formam a régua de sustentação até o endurecimento do concreto. Entretanto, uma rompeu e deslocou todo o concreto para o ‘sistema de forca’ – proteção em tela dupla- que consequentemente rompeu devido à pressão, despejando o concreto na avenida”, informou a construtora. Fonte: G1