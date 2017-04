Começa julgamento de estudante embriagado que atropelou e matou PM

Começou na manhã desta quarta-feira (26) o julgamento do estudante Felipe Lunardi, que atropelou e matou um policial militar rodoviário na BR-356, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte, em 2009.

O júri acontece no Fórum Lafayette, no Barro Preto, e é formado por três mulheres e quatro homens, que dispensaram a oitiva de testemunhas.

O acusado, que na época do acidente tinha 24 anos, é bacharel em direito e está se preparando para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele responde por dolo eventual, quando não tem intenção de matar, mas se assume o risco.

“Estava em casa por volta de 22h, no Sion, e bebi um suco de pêssego com vodca, uma amiga

ligou e chamou para ir na Pampulha. Eu fui e não achei ela, aí voltei para casa e passei pelo

Anel. Quando estava na (rodovia) 356 me assustei com um carro com as rodas para cima, capotado, e jogou para a direita”, lembrou Lunardi.

O juiz perguntou se o réu bebe e ele disse que nunca mais bebeu, e que depois do acidente teve que fazer uso de ansiolítico.

O policial Denilson Geraldo de Oliveira, de 40, foi atropelado enquanto sinalizava um acidente de trânsito no dia 20 de abril. Ele chegou a ser socorrido, ficou internado por alguns dias, mas não resistiu aos ferimentos.

“Eu tenho muita fé em Deus. Ele acabou com a família. Quando meu marido morreu, tínhamos um ano de casados. Estávamos curtindo a lua de mel”, disse a viúva, Jussara Souza de Oliveira, de 49 anos.

Relembre o caso

O policial atendia a uma ocorrência de trânsito quando foi atingido pelo Mercedes-Benz do então estudante Felipe Lunardi, que tinha 24 anos na época. Com o impacto, o corpo do policial voou e foi atingido por duas vezes. Ele foi liberado no mesmo dia após pagar fiança de R$ 5.900.

Além do policial, o carro de Lunardi atingiu uma viatura da Polícia Militar e outros quatro veículos. Não houve outros feridos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas disseram que o universitário, na época, dirigia a mais de 100 km/h quando tentou desviar de uma caminhonete, que havia reduzido a velocidade justamente em função do outro acidente. Lunardi realizou o teste do bafômetro, que constatou a presença de 0,6 mg de álcool por litro de sangue no organismo do estudante (o tolerável é até 0,2 mg). O motorista foi detido e teve a carteira de habilitação e o veículo retidos.

Fonte: O Tempo