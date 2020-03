Chuvas: Baixada Santista confirma o 44º morto; Corpo de bombeiro desaparecido é encontrado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi encontrado na noite da última -feira (9) o corpo de um bombeiro que atuava nas buscas no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá, uma das áreas onde ocorreram deslizamentos, após das fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista, no último dia 3.

O cabo Maciel Batalha estava desaparecido desde essa data, após ser atingido por um deslizamento. Ele estava acompanhado do sargento Rogério de Moraes Santos, 43 anos, que foi encontrado no mesmo dia. Os dois tentavam socorrer uma criança e sua mãe, quando foram soterrados. A mãe e a criança também morreram.

De acordo com informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, até o momento, o número de mortos chega a 44 mortos e 34 pessoas não foram localizadas, sendo a maioria no Guarujá, onde as buscas continuam.

Em Santos, ocorreram oito mortes e em São Vicente, três. O número atual de desabrigados é de 328 em Guarujá e 185 em Santos.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reuters