Chuva em BH registra maior intensidade de sua história; Região metropolitana também é atingida

Belo Horizonte registrou um recorde histórico de chuvas nas útlimas 24h, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O acumulado foi de 171,8 milímetros registrados entre às 9h dessa quinta-feira (23) e às 9h desta sexta-feira (24). A medição é feita há 110 anos, e o dia que liderava essa estatística, até então, era 14 de fevereiro de 1978, com 164,2 milímetros.

As chuvas devem continuar até o fim do mês, podendo bater o recorde do janeiro mais chuvoso da história, que foi em 1985, quando choveram 850 milímetros. Até o momento, já choveram 666,8 milímetros, sendo o que o esperado era de 329 milímetros, o que representa que já passou 102% do estimado.

A chuva que atinge Belo Horizonte provoca alagamentos e transtornos em vários pontos da cidade há quase 24 horas, ininterruptas. Há registros de interdição na avenida Tereza Cristina, entre a Via 210 e a avenida Presidente Castelo Branco, no sentido bairro. Nas primeiras horas da manhã, a avenida Cristiano Machado ficou interditada nos dois sentidos, na altura do cruzamento da avenida Sebastião de Brito, no bairro 1º de maio.

Segundo a Defesa Civil da capital mineira, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu encoberto com previsão de chuvas significativas, trovoadas, rajadas de ventos ocasionais. A temperatura máxima estimada é de 21°C.

Quatro pessoas são soterradas em Ibirité. Duas são crianças

A situação é bastante delicada na manhã desta sexta-feira em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. São pelo menos cinco pontos da cidade em que houve desabamentos, devido as chuvas fortes e constantes das últimas horas. Três casas cederam na Vila Ideal. O caso mais grave é na rua Água de Minas onde quatro pessoas estão soterradas, dois adultos e duas crianças, da mesma família.

Segundo familiares das vítimas, tratam-se de um bebê, de 5 meses de idade, um menino, de 6 anos, a mãe dele, identificada como Layara, e a madrinha das crianças, de nome Lorraine.

A Polícia Militar, o Samu e os Bombeiros estão no local e atuam no resgate dos soterrados.

A orientação das autoridades é que moradores do local evacuem as casas, que também correm risco de desabamentos.

