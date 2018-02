Chega ao Brasil nova proposta para o Futuro da Assistência à Saúde

Será lançado em 22 de fevereiro, em coquetel para convidados especiais e imprensa, a Pulse Nurse Coaching, proposta pioneira trazida ao Brasil pela Dra. Floracy Gomes Ribeiro, executive e master coach da Sociedade Latino-Americana de Coaching (SLAC), com certificação de Integrative Nurse Coach (INC) do programa Integrative Nurse Coach Certificate Program (INCCP) dos Estados Unidos.

A Pulse tem como filosofia capacitar e explorar os novos papéis e competências dos profissionais de saúde, desenvolvendo habilidades e ferramentas clínicas para que se tornem mais eficazes para motivar os pacientes e clientes à mudança de comportamento.

Visa disseminar o conhecimento sobre coaching integrativo na enfermagem; disseminar a responsabilidade com a própria saúde, mudança de estilo de vida e prevenção de doenças.

Trabalhar a visão integral do indivíduo, promovendo comportamentos saudáveis e a valorização do bem-estar contribuindo com a racionalização dos investimentos em saúde e a redução de desperdícios.

Proporcionar ao enfermeiro atuação com pacientes crônicos, incorporando ocoaching em diversas configurações de saúde, incluindo: cuidados domiciliários, cuidados paliativos, hospice, hospitais, saúde comunitária e modelos de cuidados de transição é outra proposta da Pulse Nurse Coaching.

Ser um agente transformador local da Iniciativa Nightingale para Saúde Global (NIGH) e das metas de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) para a conquista do indivíduo e da comunidade para um mundo saudável é um dos objetivos da Pulse Nurse Coaching. Saiba mais emwww.pulsenursecoaching.com.br

Sobre Dra. Floracy Gomes Ribeiro

PhD, R.N., Enfermeira Coach Integrativa – São Paulo- SP- Brasil. Possui Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina, Mestrado em Administração em Serviços de Enfermagem pela Universidade de São Paulo e Doutorado em Ciências (Cirurgia Torácica e Cardiovascular) pela Universidade de São Paulo. Atuou como Diretor Técnico da Divisão de Saúde do Instituto Central do Hospital das Clínicas -­ FMUSP. Com formação em life coach, líder, executive e master coach na Sociedade Latino-Americana de Coaching (SLAC), Certificação deIntegrative Nurse Coach (INC) pela International Nurse Coach Association ( INCA) nos Estados Unidos. Atualmente é Assessora Técnica do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Coordenadora do Grupo Técnico Interprofissional(GTI) e Grupo Técnico de Estudo de Desospitalização.

Fonte: Pulse Nurse Coaching / Foto: Reprodução