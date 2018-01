CGU diz que mais da metade dos servidores expulsos do governo federal em 2017 praticou corrupção

O governo federal expulsou 506 servidores em 2017 por irregularidades, de acordo com relatório da Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo o relatório, o principal motivo foi a corrupção, que gerou 335 expulsões (66%). Abandono de cargo, ausência sem justificativa e negligência também motivaram as expulsões, segundo a CGU. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (8).