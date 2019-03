Campanha convida população a doar parte do Imposto de Renda

– Como destinar? • Através do Programa do Imposto de Renda Pessoa Física – Receita Federal • O programa faz o cálculo automaticamente e gera o DARF para o pagamento • Basta pagar o DARF que a doação terá sido realizada

A campanha “Imposto Solidário” faz um chamamento à população contribuinte para que destine parte do Imposto de Renda Devido à fundos que cuidam e auxiliam crianças e adolescentes. Os valores destinados pela população ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA) são repassados para instituições conveniadas.

Até o dia 30 de abril os contribuintes devem fazer a sua declaração de Imposto de Renda (IR) no site da Receita Federal. O que poucos sabem é que além de cumprir a obrigação civil, essa é uma ótima oportunidade para destinar até 3% do IR para apoiar projetos e instituições sociais.

Muita gente é solidária e vê com bons olhos ajudar instituições que desenvolvem trabalhos assistenciais. Imagine poder ser solidário e ainda obter abatimento, no valor do imposto devido, quando da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) por aqueles que têm valores a restituir?

Mesmo sendo uma atividade realizada todos os anos, ainda existem muitas dúvidas sobre o processo de doação. Confira cinco mitos e verdades sobre o imposto solidário.

As doações podem ser feitas por pessoa física e jurídica

Verdade. Para pessoas físicas a destinação pode ser de até 3% do imposto, seja ele devido ou para restituição. Já para pessoas jurídicas a empresa tributada pelo Lucro Real pode redirecionar até 1% do seu imposto devido.

O valor seria pago de qualquer maneira

Verdade. A doação do imposto de renda para ONG’s e instituições sai do percentual que já seria pago de qualquer forma à Receita Federal. Ou seja: você não gasta nenhum um centavo a mais e ainda contribui para projetos transformadores e com impacto social.

Doar é muito complicado

Mito. A doação é feita pelo sistema da Receita Federal e é bem simples: todos os contribuintes que optam pelo modelo completo de doação devem preencher o formulário, escolher o fundo no qual o projeto da instituição desejada está inscrito (municipal ou estadual), calcular na própria declaração o potencial de doação, escolher o valor a ser doado, emitir e pagar a DARF até o dia 30 de abril. Depois é só enviar um e-mail com a confirmação da doação para a instituição desejada e o representante do conselho escolhido informando o nome do projeto escolhido. Com apenas alguns cliques a sua solidariedade passa adiante.

Poucas pessoas doam o imposto no Brasil

Verdade. Segundo dados da Receita Federal menos de 5% das pessoas que poderiam fazer a doação destinam o valor para as instituições sociais.