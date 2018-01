Calendário de pagamento dos beneficiários 2018 é divulgado pelo INSS

O calendário de pagamentos do INSS, com o cronograma para depósito dos valores dos benefícios em 2018, já está disponível no Portal www.inss.gov.br. Os depósitos seguem a mesma sequência de anos anteriores. As pessoas que ganham até um salário mínimo vão receber seu benefício entre os cinco últimos dias úteis do mês da competência e os cinco primeiros dias úteis do mês seguinte. Já quem recebe acima de um salário mínimo vai ter o pagamento depositado nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte ao da competência. Nos dois casos, o pagamento é feito de acordo com o número final do benefício, excluindo-se o dígito.

Confira as datas:

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução