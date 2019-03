Caixa inicia pagamento do Abono Salarial PIS 2019/2019 para nascidos em maio e junho

A CAIXA inicia nesta quinta-feira (14), o pagamento do Abono Salarial (PIS – Programa de Integração Social) do calendário 2018/2019, para os trabalhadores nascidos em maio e junho. Os valores variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2017.

Os titulares de conta individual na CAIXA com cadastro atualizado e movimentação na conta, receberam o crédito automático antecipado no dia 12/03. Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador, e tiveram início em julho passado. O Abono Salarial permanecerá disponível para todos os beneficiários até 28 de junho de 2019.

Para os nascidos em maio e junho, estão disponíveis R$ 2.796.768.159,00 para 3.823.311 trabalhadores. O valor do benefício pode ser consultado no Aplicativo CAIXA Trabalhador, no site da CAIXA ( www.caixa.gov.br/PIS ) ou pelo Atendimento CAIXA ao Cidadão: 0800 726 0207. A CAIXA disponibiliza R$ 16,3 bilhões para 22,3 milhões de beneficiários em todo o calendário.

