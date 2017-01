Café arábica brasileiro bate recorde de exportação

O Relatório mensal de dezembro de 2016, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – CeCafé, destacou que as exportações dos Cafés do Brasil superaram o volume de 34 milhões de sacas de 60 kg em 2016, das quais 29,56 milhões de sacas foram de café verde arábica, 580,31 mil sacas de café robusta, 29,2 mil de café Torrado & Moído e 3,83 milhões de café solúvel. Segundo o CeCafé, o café arábica e o café solúvel embarcados ano passado atingiram o maior volume anual desde o início das exportações de café do Brasil. No entanto, as exportações de café robusta em 2016 reduziram 86,2% com relação a 2015 e, em decorrência de condições climáticas adversas, voltaram aos patamares de 1997.

O Conselho mostrou que as exportações dos Cafés do Brasil geraram aproximadamente US$ 5,4 bilhões de receita cambial em 2016 e representaram 6,4% do total das exportações do agronegócio brasileiro nesse ano, que foi de US$ 84,9 bilhões.

De acordo com o Relatório mensal dezembro 2016, o ranking dos cinco principais países que compraram os Cafés do Brasil nesse ano foram: Estados Unidos em primeiro lugar, com 6.477.794 sacas, que correspondem a 19% dos embarques brasileiros; seguido pela Alemanha, com 6.220.107 sacas, responsável por 18,3% das exportações; Itália em terceiro lugar, com 2.876.918 sacas (8,5%), Japão em quarto, com 2.538.786 sacas (7,5%); e Bélgica em quinto lugar, com 2.089.747 sacas (6,1%).

Nesse relatório constam os maiores continentes que importaram café brasileiro no ano passado: Europa, com 18,42 milhões de sacas; América do Norte, com 7,60 milhões de sacas; Ásia, 5,95 milhões; e América do Sul, 1,17 milhões. Os continentes África, Oceania e América Central juntos foram responsáveis pela importação de aproximadamente 860 mil sacas de café do nosso País.

Nessa edição, que também está disponível no Observatório do Café, o Relatório analisou que as exportações brasileiras de café para a Ásia apresentaram taxa de crescimento média de 3,7% ao ano no período de 2011 a 2015. Vale destacar que nesse mesmo período as exportações de café robusta aumentaram – em média – mais de 30% ao ano para o continente asiático, segundo o Conselho.

Com relação especificamente ao mês de dezembro de 2016, o Relatório apontou que foram exportadas 3,07 milhões de sacas de café, que geraram receita cambial de US$ 557 milhões para o Brasil. As exportações de cafés verdes foram de 2.748.710 sacas (sendo 2.737.673 sacas de arábica e 11.037 sacas de robusta) e as de cafés industrializados corresponderam a 320.268 sacas (319.331 sacas de café solúvel e 937 sacas de café torrado e moído).

Cafeicultura Sustentável

O Relatório de dezembro trouxe também o artigo ‘Cafeicultura Sustentável – Realizações do CeCafé no âmbito do pilar Responsabilidade Social e Sustentabilidade’ que apresentou programas executados pelo Conselho com vistas ao aumento da sustentabilidade na cafeicultura. Nesse sentido, vale destacar o Programa Produtor Informado que promove a inclusão digital de cafeicultores e os auxilia na adoção de boas práticas nos sistemas produtivos por meio do emprego de tecnologias com a aplicação de resultados de pesquisa que visam ao aumento da qualidade do café e da produtividade. O Programa, que conta também com a parceria de instituições do Consórcio Pesquisa Café, viabilizou a capacitação de 1.500 produtores rurais, no ano de 2016, em 45 municípios de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rondônia.