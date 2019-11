Brigadistas são presos no Pará suspeito de ocasionarem queimadas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foram presos na manhã desta terça-feira (2), cinco brigadistas suspeitos de ocasionarem queimadas criminosas no Pará.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que foram presos na operação ‘Fogo Sairé’ Daniel Gutierrez Govino, João Victor Pereira Romano, Gustavo de Almeida Fernandes e Marcelo Aron Cwerner. As investigações estavam em curso desde então e agora a polícia diz ter encontrado indícios que apontam a ONG como uma possível causadora dos incêndios.

Também por meio de nota, o instituto Aquífero Alter do Chão, parceiro dos Brigadistas, disse que “membros e apoiadores da Brigada, entre eles advogados, estão apurando o que levou a esse fato”. “Estamos em choque com a prisão de pessoas que não fazem senão dedicar parte de suas vidas à proteção da comunidade, porém certos de que qualquer que seja a denúncia, ela será esclarecida e a inocência da Brigada e seus membros devidamente reconhecida”, afirmou a entidade.

Entenda o caso:

Em setembro, á poucos dias para o início da “Festa do Sairé”, foram constatados focos de incêndios na floresta nativa na região do Eixo Forte. A vila mais famosa do interior da Amazônia, logo a notícia se espalhou no Brasil e em todo o mundo por conta do fogo na região Amazônica.

Enquanto a floresta era toda devastada, um grupo de voluntários arriscava a vida para apagar as chamas e evitar uma tragédia ambiental. Depois de muito esforço, o incêndio foi controlado.

Fonte: Brigada de Alter