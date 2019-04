Bolsonaro deve acabar com horário de verão: “Está quase batido o martelo”

Em encontro com jornalistas no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende acabar com o horário de verão neste ano. Ele disse que a medida, que deve ser anunciada em breve, já foi discutida com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.