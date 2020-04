Bolsonaro demite Mandetta do Ministério da Saúde

Pin Compartilhar 0 Compart.

O presidente Jair Bolsonaro demitiu nesta quinta-feira (16) o agora, ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A demissão veio após uma breve reunião na tarde de hoje. No entanto, antes mesmo da conversa final, Mandetta já havia dito que não permaneceria no cargo. Para o ex-ministro, o fim da linha foi após o pedido de demissão de Wanderson de Oliveira, secretário de vigilância, considerado pelo próprio Mandetta, seu ‘braço direito’

Vale lembrar que Bolsonaro e Mandetta já estavam se debatendo internamente por opiniões contraditórias em virtude do novo coronavírus.

O novo posto de Ministro da Saúde deve ser herdado pelo oncologista, Nelson Teich, que também foi recebido por Bolsonaro nesta quinta-feira.

A demissão do ministro da Saúde ocorre em meio à pandemia de Covid-19, que já provocou 1.924 mortes no país.

Pelo Twitter, Mandetta agradeceu sua equipe na pasta e desejou “êxito” ao seu sucessor.

“Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar“, escreveu.

Nelson Teich é do Rio de Janeiro e atuou como consultor para a área da saúde na campanha de Bolsonaro em 2018, quando chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde pela primeira vez, contudo acabou perdendo a vaga para Mandetta.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução