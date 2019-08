Bolsonaro anuncia que irá trocar superintendente da PF no Rio; SINDPF-SP divulga Nota de Repúdio

Pin Compartilhar 0 Compart.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, durante uma entrevista coletiva, que irá substituir o superintendente da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro , Ricardo Saadi , por problemas de “gestão e produtividade”. Bolsonaro não entrou em mais detalhes sobre o motivo da troca nem sobre quando ela será concretizada. O presidente mencionou a decisão quando foi perguntado sobre possíveis mudanças na Receita Federal.

“Todos os ministérios são passíveis de mudança. Vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Motivos? Gestão e produtividade”, disse, na saída do Palácio da Alvorada.

Questionado sobre se teve problemas com o superintendente, Bolsonaro disse que há problemas em todas as áreas e lembrou o anúncio feito na quarta-feira, também durante uma entrevista no Alvorada, sobre a troca de diretores de hospitais federais do Rio de Janeiro:

“Temos problemas, no Brasil todo, em todas as áreas. Como já falei para vocês, quem estava aqui ontem, vou trocar alguns diretores de hospitais. Não quero esperar acontecer o problema para tomar uma solução”, completou.

O presidente explicou que ainda não tem um substituto definido:

“Nome ainda não tenho. Não vou entrar em detalhes. É sentimento. Eu tenho que aprofundar, eu tenho que resolver os problemas do Brasil todo. Qualquer superintendência, até o Comando Militar, se por ventura, tiver alguma coisa errada”, informou ele.

Bolsonaro disse nesta quinta-feira que ele é o responsável por tomar decisões no governo e que “pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão”:

“Como eu sou o responsável, sou o capitão, por coincidência fui capitão duas vezes, do Exército e do Brasil, e eu tenho que tomar decisão. Sempre disse, aprendi no meio militar, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então, se tiver que mudar, a gente muda. O único que levou facada e ralou quatro anos para chegar aqui fui eu. Ponto final. O povo confiou em mim o destino da nação. Eu tenho que decidir”, encerrou.

Nota de Repúdio

O Sindicato dos Delegados da PF de São Paulo se manifestou por meio de nota, considerando desrespeitosa a atitude de Jair Bolsonaro. Segundo a nota, o presidente atenta contra a autonomia da Polícia Federal. Confira:

“O Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo (SINDPF-SP) manifesta seu repúdio às declarações dadas pelo presidente da República acerca da exoneração do superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Evocando um “sentimento” e alegando motivo de “produtividade”, Bolsonaro anunciou sua decisão durante entrevista a jornalistas no Palácio da Alvorada, em Brasília.

A escolha de superintendentes compete ao Diretor-Geral da Polícia Federal e a fala do presidente, mais que desrespeitosa, atenta contra a autonomia da Polícia Federal.

A PF é uma instituição de Estado e deve ter autonomia para se manter independente e livre de quaisquer ingerências políticas. Por isso é tão urgente que se aprove a PEC 412, que tramita há 10 anos no Congresso Nacional para garantir a autonomia da instituição”

Fontes: O Globo e Assessora de Imprensa SINDPF-SP / Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil