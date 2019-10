Belo Horizonte – Igreja da Pampulha reabre suas portas totalmente restaurada

Pin Compartilhar 0 Compart.

Investimento do governo federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi de R$ 1,07 milhão

Esta sexta-feira, dia 04 de outubro é de festa em Belo Horizonte. Com investimentos de R$ 1,07 milhão do Governo Federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Igreja de São Francisco de Assis, no Conjunto Moderno da Pampulha, reabre suas portas, pronta para acolher batizados, casamentos e missas. Primeira no Brasil construída nos padrões da arquitetura moderna, a Igrejinha da Pampulha, como é popularmente conhecida, foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

A cerimônia de entrega acontece em uma data especial para os católicos, no dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da natureza e patrono da igreja. O evento contou com a presença da presidente do Iphan, Kátia Bogéa, do diretor do Departamento de Projetos Especiais (DPE/Iphan), Robson Almeida, do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do arcebispo de Belo Horizonte, Dom Walmor e demais autoridades locais.

Os procedimentos de restauração aplicados na Igreja de São Francisco de Assis incluíram revitalização de piso, revestimentos, pinturas, impermeabilização e recuperação de elementos danificados. Houve ainda a remoção do forro da nave, instalação de telhas e calhas, revisão da instalação elétrica e reforma dos sanitários. A obra foi executada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Minas Gerais.

Joia modernista feita por muitas mãos

Construída entre 1942 e 1943, o imóvel só foi entregue ao culto religioso mais de 15 anos depois, no final da década de 1950. Isso ocorreu devido à recusa de Dom Cabral, primeiro arcebispo de Belo Horizonte, em consagrar a Igreja enquanto casa de Deus, em razão de suas formas modernas, que contrariavam os padrões comumente utilizados em templos religiosos da época.

Projetada por Oscar Niemeyer, a Igreja é reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro desde 1947. Ela está inserida no Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Mundial desde 2016. A convite do arquiteto modernista, importantes artistas colaboraram com a construção do templo: Cândido Portinari, nos painéis e pinturas; Alfredo Ceschiatti, nas esculturas; Paulo Werneck, nos painéis de arte abstrata em pastilhas e Roberto Burle Marx, no paisagismo do entorno.

Investimentos em Minas Gerais

A intervenção na Igreja de São Francisco de Assis é parte de uma série de ações que vêm sendo feitas pelo Iphan em Minas Gerais. Sete obras já foram entregues, entre elas a restauração do Teatro Municipal de Sabará, no mês passado. Outras nove estão em execução, somando investimentos de aproximadamente R$ 40 milhões.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Iphan