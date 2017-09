Atleta da seleção de hóquei é morto com tiro na nuca em SP

O atleta Matheus Garcia Vasconcelos Alves, de 24 anos, foi morto com um tiro na nuca, na noite desta segunda-feira (18), em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com informações da polícia, a principal suspeita é que ele tenha sido vítima de latrocínio – roubo seguido de morte – por causa de um celular.

Alves chegou a defender a Seleção Brasileira de hóquei em patins no Campeonato Mundial de 2015, que aconteceu na França. Na ocasião, a Argentina, que possui uma grande tradição na modalidade, sagrou-se campeã da competição. De acordo com informações apuradas pelo G1, o atleta também atuava como modelo.

De acordo com informações da Polícia Militar, Matheus foi abordado na rua Nicolau Guirão Perez, no Centro da cidade. As informações iniciais apontam que o assaltante queria roubar o aparelho celular do jovem. Nervoso, o assaltante teria disparando contra a nuca de Matheus, que foi encontrado no chão com o carregador na mão.

Matheus foi encaminhado para o Hospital Municipal de São Vicente, por volta das 22h, mas já chegou morto ao local. Ele morava em Santos e cursava Publicidade e Propaganda na Universidade Santa Cecília (Unisanta).

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, um suspeito chegou a ser detido durante a madrugada desta terça-feira (19). Após prestar depoimento, porém, o homem acabou sendo liberado. Imagens de câmeras de monitoramento podem ajudar a polícia a entender o que realmente ocorreu. Informações sobre o suspeito podem ser passadas para o 190 ou 181.

O Clube Internacional de Regatas emitiu uma nota de pesar pela morte do atleta. “É com muita tristeza que o Clube Internacional de Regatas recebe a notícia do falecimento do atleta Matheus Alves Garcia. Ele foi sócio do Inter desde criança, onde sempre frequentou com a família e ingressou no Hóquei e Futsal, com cinco anos.”

“O amor pelos patins falou mais alto e, desde então, ele defendeu a Camisa Vermelhinha em campeonatos Brasileiros e Paulistas de Hóquei Sobre Patins. Em 2015 foi convocado pela Confederação Brasileira para disputar o Mundial Sênior, realizado na França. O atleta também defendeu o Brasil em campeonatos na Colômbia e Uruguai”, segue a nota.

O corpo de Matheus será velado no Memorial, em Santos, às 13h, e o sepultamento, às 19h.

Fonte: G1