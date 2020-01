Aposentado cai em córrego de Guarulhos e morre afogado

Um aposentado de 51 anos morreu afogado após cair em um córrego, na última quinta-feira (2), em Guarulhos (Grande São Paulo). Segundo os bombeiros, chovia forte na hora do acidente.

Um professor de 38 anos, sobrinho da vítima, relatou à polícia que o aposentado Edilson Rodrigues Alves caminhava pela rua Campo Mourão, no bairro dos Pimentas, quando teria se desequilibrado e caído no córrego, que estava com o nível elevado.